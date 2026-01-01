Deslumbrantes fuegos artificiales en todo el mundo para recibir al 2026
Grandes capitales del mundo como París, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Dubai han estrenado el año nuevo con impresionantes fuegos de artificio y espectáculos musicales.
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.
Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Las autoridades se niegan a especular sobre las causas del incendio y descartan la hipótesis de atentado.
Bulgaria abandona desde hoy su moneda nacional, el lev, para adoptar el euro
19 años después de su entrada en la Unión Europea (UE), Bulgaria se ha convertido en el vigésimo primer miembro de la zona euro.
En vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de allí antes de marzo
Israel ha retirado las licencias a organizaciones humanitarias internacionales como Médicos Sin Fronteras o la UNRWA y les exige cesar su actividad y abandonar Gaza antes del 1 de marzo por no completar un controvertido proceso de registro.
Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York
El demócrata ha asumido el cargo justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada en una estación de metro histórica de la ciudad. Durante el juramento ha asegurado que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.
Nueva Zelanda da la bienvenida al 2026
El país oceánico ha sido uno de los primeros en despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en Auckland.
El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África
El reconocimiento israelí a Somalilandia no solo reaviva un conflicto secesionista de décadas, sino que inserta una nueva y volátil pieza en el ya complejo tablero geoestratégico de alianzas y enemistades del Cuerno de África y el Medio Oriente.
Al menos una persona fallecida y cerca de 80 heridas tras el choque frontal de dos trenes de la ruta turística hacia Machu Pichu
Al menos una persona ha muerto y otras 78 han resultado heridas tras el choque frontal de dos trenes este martes por la tarde que cubrían la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu, en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur de Perú.
Diez países piden a Israel que UNRWA y las ONG puedan operar ante situación "catastrófica"
Israel ha aprobado una ley que acelera la suspensión de las operaciones de la UNRWA, al considerar a la agencia de la ONU implicada en los ataques del 7 de octubre de 2023.