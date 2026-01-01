Año nuevo
Deslumbrantes fuegos artificiales en todo el mundo para recibir al 2026

LONDON (United Kingdom), 01/01/2026.- New Year's Eve fireworks display takes place over the Elizabeth Tower and the London Eye during New Year celebrations to welcome 2026 in London, Britain, 01 January 2026. The Mayor of London's fireworks event attracts over 100,000 people along the River Thames every year. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Euskaraz irakurri: Su artifizial liluragarriak mundu osoan 2026ari harrera egiteko
EITB

Grandes capitales del mundo como París, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Dubai han estrenado el año nuevo con impresionantes fuegos de artificio y espectáculos musicales. 

Incendio en una iglesia de Ámsterdam
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.
