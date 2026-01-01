Deslumbrantes fuegos artificiales en todo el mundo para recibir al 2026

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.