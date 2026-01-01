Urte berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Su artifizial liluragarriak mundu osoan 2026 urteari harrera egiteko

LONDON (United Kingdom), 01/01/2026.- New Year's Eve fireworks display takes place over the Elizabeth Tower and the London Eye during New Year celebrations to welcome 2026 in London, Britain, 01 January 2026. The Mayor of London's fireworks event attracts over 100,000 people along the River Thames every year. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Su artifizial ikusgarriz eta musikaz lagunduta, urte berrian abiatu dira Rio de Janeiro, New York, Paris, Berlin edo Dubai bezalako munduko hiriburu handiak. 

Jaiak Gabonak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X