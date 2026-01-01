En vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de allí antes de marzo
Este jueves 1 de enero ha entrado en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.
El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
Dicho proceso, para el que Israel alegaba "razones de seguridad" de cara a detectar "terroristas", comprende entre otras cosas la obligación de las organizaciones de dar el Gobierno israelí información sensible como los nombres de todos sus empleados.
En total, hay 37 ONG afectadas de 16 países como España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas, Movimiento por la Paz, World Vision o el Norwegian Refugee Council.
Israel es el país bajo el paraguas del cual operan estas ONG en los territorios palestinos, ya que el Gobierno israelí es el que otorga los visados a sus trabajadores y controla todos los accesos tanto a Gaza como a Cisjordania.
Las organizaciones ya han alertado sobre las consecuencias "catastróficas" que su suspensión tendrá sobre la población gazatí: dos millones de personas de las que una mayoría viven a día de hoy en tiendas de campaña por la brutal ofensiva israelí de dos años en Gaza, que ha dejado alrededor del 80% de su infraestructura dañada o totalmente destruida.
La medida no afecta a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que no figura en el listado de las 37 ONG internacionales vetadas en esta ocasión. No obstante, la agencia atraviesa un conflicto paralelo con Israel, que ha impulsado legislación específica para restringir o prohibir sus operaciones, una decisión distinta al proceso administrativo aplicado ahora a organizaciones no gubernamentales y que ha sido duramente criticada por Naciones Unidas y por la comunidad internacional por su impacto humanitario en Gaza y Cisjordania.
Te puede interesar
Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Las autoridades se niegan a especular sobre las causas del incendio y descartan la hipótesis de atentado.
Bulgaria abandona desde hoy su moneda nacional, el lev, para adoptar el euro
19 años después de su entrada en la Unión Europea (UE), Bulgaria se ha convertido en el vigésimo primer miembro de la zona euro.
Deslumbrantes fuegos artificiales en todo el mundo para recibir al 2026
Grandes capitales del mundo como París, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Dubai han estrenado el año nuevo con impresionantes fuegos de artificio y espectáculos musicales.
Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York
El demócrata ha asumido el cargo justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada en una estación de metro histórica de la ciudad. Durante el juramento ha asegurado que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.
Nueva Zelanda da la bienvenida al 2026
El país oceánico ha sido uno de los primeros en despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en Auckland.
El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África
El reconocimiento israelí a Somalilandia no solo reaviva un conflicto secesionista de décadas, sino que inserta una nueva y volátil pieza en el ya complejo tablero geoestratégico de alianzas y enemistades del Cuerno de África y el Medio Oriente.
Al menos una persona fallecida y cerca de 80 heridas tras el choque frontal de dos trenes de la ruta turística hacia Machu Pichu
Al menos una persona ha muerto y otras 78 han resultado heridas tras el choque frontal de dos trenes este martes por la tarde que cubrían la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu, en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur de Perú.
Diez países piden a Israel que UNRWA y las ONG puedan operar ante situación "catastrófica"
Israel ha aprobado una ley que acelera la suspensión de las operaciones de la UNRWA, al considerar a la agencia de la ONU implicada en los ataques del 7 de octubre de 2023.
EE.UU. atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el New York Times
De momento, ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno estadounidense ni Venezuela han confirmado el ataque comentado por Trump que, de confirmarse, se trataría de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.