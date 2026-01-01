En vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de allí antes de marzo

Este jueves 1 de enero ha entrado en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.



El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.



Dicho proceso, para el que Israel alegaba "razones de seguridad" de cara a detectar "terroristas", comprende entre otras cosas la obligación de las organizaciones de dar el Gobierno israelí información sensible como los nombres de todos sus empleados.



En total, hay 37 ONG afectadas de 16 países como España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas, Movimiento por la Paz, World Vision o el Norwegian Refugee Council.

Israel es el país bajo el paraguas del cual operan estas ONG en los territorios palestinos, ya que el Gobierno israelí es el que otorga los visados a sus trabajadores y controla todos los accesos tanto a Gaza como a Cisjordania.



Las organizaciones ya han alertado sobre las consecuencias "catastróficas" que su suspensión tendrá sobre la población gazatí: dos millones de personas de las que una mayoría viven a día de hoy en tiendas de campaña por la brutal ofensiva israelí de dos años en Gaza, que ha dejado alrededor del 80% de su infraestructura dañada o totalmente destruida.

La medida no afecta a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que no figura en el listado de las 37 ONG internacionales vetadas en esta ocasión. No obstante, la agencia atraviesa un conflicto paralelo con Israel, que ha impulsado legislación específica para restringir o prohibir sus operaciones, una decisión distinta al proceso administrativo aplicado ahora a organizaciones no gubernamentales y que ha sido duramente criticada por Naciones Unidas y por la comunidad internacional por su impacto humanitario en Gaza y Cisjordania.

