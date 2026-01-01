Indarrean da Israelek Gazan jarduten duten 37 GKEri jarritako betoa
Israelek nazioarteko erakunde humanitarioei (Mugarik Gabeko Medikuak eta UNRWA) lizentziak kendu dizkie, eta jarduera etetea eta martxoaren 1a baino lehen Gazatik alde egitea exijitu die, erregistro-prozesu polemiko bat ez osatzeagatik.
Ostegun honetan, urtarrilak 1, sartu da indarrean Gazan eta Zisjordania okupatuan lan egiten duten nazioarteko 37 GKEri Israelek ezarritako betoa; izan ere, bertako langile atzerritarrek martxoaren 1a baino lehen atera beharko dute Palestinako Zerrendatik, hori baita Israelgo Gobernuak ematen dien epea euren jarduerak bertan behera uzteko.
Israelgo Gobernuak aste honetan iragarri du erakunde horiei lizentziak kenduko dizkiela, esanez ez dutela osatu 2025eko martxoan onartu zuen erregistro-prozesua, eta GKEk gogor kritikatu dute neurria.
Israelek "terroristak" atzemateko "segurtasun arrazoiak" argudiatzen zituen prozesu horretan, eta, besteak beste, Israelgo Gobernuak informazio sentikorra eman behar du, tartean, bere langile guztien izenak.
Guztira, 37 GKE daude kaltetuta, 16 herrialdetakoak: Espainia, Herbehereak, Japonia, Estatu Batuak, Suitza, Suedia, Frantzia, Erresuma Batua eta Kanada. Horien artean, Mugarik Gabeko Medikuak (MSF), Gosearen aurkako Ekintza, OXFAM, Caritas, Bakearen aldeko Mugimendua, World Vision eta Norwegian Refugee Council daude.
Israel da GKE hauek Palestinako lurraldeetan jarduten duten herrialdea, izan ere, Israelgo Gobernua da bere langileei bisatuak ematen dizkiena eta Gazarako zein Zisjordaniarako sarbide guztiak kontrolatzen dituena.
Antolakundeek ohartarazi dute eteteak Gazako biztanleengan izango dituen ondorio "katastrofikoak": bi milioi pertsona horietatik gehienak kanpin-dendetan bizi dira gaur egun, Israelek Gazan bi urtez egindako erasoaldi bortitzaren ondorioz, bere azpiegituraren %80 inguru kaltetuta edo erabat suntsituta utzi baitu.
Neurriak ez dio eragingo UNRWAri, errefuxiatu palestinarrentzako NBEren agentziari, eta ez da ageri oraingoan betoa jarri dieten nazioarteko 37 GKEen zerrendan. Hala ere, Israelekin gatazka paraleloa bizi du agentziak, izan ere, bere operazioak murriztu edo debekatzeko legedi espezifikoa bultzatu du, orain gobernuz kanpoko erakundeei aplikatutako prozesu administratiboaz bestelako erabakia, eta Nazio Batuek eta nazioarteko komunitateak gogor kritikatu dute Gazan eta Zisjordanian izan duen eragin humanitarioagatik.
