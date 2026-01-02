La investigación apunta a una bengala como posible causa que originó el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, el día de Nochevieja, y que ha dejado cerca de medio centenar de muertos y más de un centenar de heridos, la mayoría graves.

En el establecimiento es habitual encender bengalas en botellas de champagne como símbolo de alegría y prosperidad. En muchas ocasiones las chispas alcanzan el techo, puesto que el personal suele alzar con una mano la botella con material pirotécnico, mientras pasea a hombros de otra persona. Así, en muy pocos minutos se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Por el momento, las autoridades han dicho que se desconoce cuántas personas se encontraban dentro del local nocturno, pero varios testigos han señalado que había una larga cola para entrar, lo que indica que en el momento del suceso estaba repleto de gente.

Además, la única salida al exterior de este recinto donde se realizó la fiesta era una escalera en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio, lo cual dificultó la rápida evacuación.

Varios testigos han confirmado que para la hora en la que se produjo el incendio ya se habían encendido varias botellas con bengala, y han lamentado que el único acceso era muy estrecho: “Podían pasar a la vez dos niños, pero no dos adultos”.