SUIZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una bengala, posible causa del incendio de un bar en Suiza el día de Nochevieja

Por el momento, se desconoce cuántas personas se encontraban dentro del local nocturno, pero varios testigos han señalado que para la hora en la que se produjo el incendio ya se habían encendido varias botellas con bengala, y han lamentado que el único acceso era muy estrecho.

Bengala dentro del bar incendiado en Suiza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La investigación apunta a una bengala como posible causa que originó el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, el día de Nochevieja, y que ha dejado cerca de medio centenar de muertos y más de un centenar de heridos, la mayoría graves.

En el establecimiento es habitual encender bengalas en botellas de champagne como símbolo de alegría y prosperidad. En muchas ocasiones las chispas alcanzan el techo, puesto que el personal suele alzar con una mano la botella con material pirotécnico, mientras pasea a hombros de otra persona. Así, en muy pocos minutos se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Por el momento, las autoridades han dicho que se desconoce cuántas personas se encontraban dentro del local nocturno, pero varios testigos han señalado que había una larga cola para entrar, lo que indica que en el momento del suceso estaba repleto de gente.

Además, la única salida al exterior de este recinto donde se realizó la fiesta era una escalera en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio, lo cual dificultó la rápida evacuación.

Varios testigos han confirmado que para la hora en la que se produjo el incendio ya se habían encendido varias botellas con bengala, y han lamentado que el único acceso era muy estrecho: “Podían pasar a la vez dos niños, pero no dos adultos”.     

Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
Suiza Incendios Internacional

Te puede interesar

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- People console one another near the Le Constellation bar and lounge where a fire broke out following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. (Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Dos testigos han relatado que el fuego se originó por unas bengalas que se acercaron demasiado al techo de madera y se propagó de forma "rapidísima". 

Incendio en una iglesia de Ámsterdam
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.
Cargar más
Publicidad
X