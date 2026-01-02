Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.
Ikerketaren arabera, bengala bat izan zen Suitzako Crans Montana eski-estazioko taberna batean sua piztu zuena Urtezahar egunean. Azken datuen arabera, 50 hildako inguru eta ehun zauritu baino gehiago daude, gehienak larri.
Establezimendu horretan ohikoa da bengalak xanpaina botiletan piztea, alaitasunaren eta oparotasunaren sinbolo gisa. Askotan, txinpartak sabaira iristen dira, langileek esku batez altxatzen baitute botila hori, beste pertsona baten bizkarrean doazela. Horrela, minutu gutxitan tenperatura oso altuak pilatzen dira.
Oraingoz, gertatutakoa ikertzen ari diren agintariek ez dakite zenbat pertsona zeuden lokalean une horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute ilara luzea zegoela barrura sartzeko, eta horrek esan nahi du gertakariaren unean jendez gainezka zegoela.
Gainera, festa egin zen esparru horretatik kanporako irteera bakarra hareazko erloju-formako eskailera bat zen, zabala muturretan, baina nahiko estua erdian, eta horrek nabarmen zaildu egin zuen taberna azkar ebakuatzea.
Hainbat lekukok baieztatu dutenez, sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeuden, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute: "Bi haur igaro zitezkeen aldi berean, baina ez bi heldu".
