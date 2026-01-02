SUITZA
Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia

Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.

Bengala dentro del bar incendiado en Suiza
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ikerketaren arabera, bengala bat izan zen Suitzako Crans Montana eski-estazioko taberna batean sua piztu zuena Urtezahar egunean. Azken datuen arabera, 50 hildako inguru eta ehun zauritu baino gehiago daude, gehienak larri.

Establezimendu horretan ohikoa da bengalak xanpaina botiletan piztea, alaitasunaren eta oparotasunaren sinbolo gisa. Askotan, txinpartak sabaira iristen dira, langileek esku batez altxatzen baitute botila hori, beste pertsona baten bizkarrean doazela. Horrela, minutu gutxitan tenperatura oso altuak pilatzen dira.

Oraingoz, gertatutakoa ikertzen ari diren agintariek ez dakite zenbat pertsona zeuden lokalean une horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute ilara luzea zegoela barrura sartzeko, eta horrek esan nahi du gertakariaren unean jendez gainezka zegoela.

Gainera, festa egin zen esparru horretatik kanporako irteera bakarra hareazko erloju-formako eskailera bat zen, zabala muturretan, baina nahiko estua erdian, eta horrek nabarmen zaildu egin zuen taberna azkar ebakuatzea.

Hainbat lekukok baieztatu dutenez, sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeuden, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute: "Bi haur igaro zitezkeen aldi berean, baina ez bi heldu". 

Gutxienez 40 hildako eta 115 zauritu, gehienak larri, Suitzako Crans Montana eski-estazioan izandako sute batean
Suitza Suteak Munduko albisteak

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- People console one another near the Le Constellation bar and lounge where a fire broke out following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. (Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 40 hildako eta 115 zauritu, gehienak larri, Suitzako Crans Montana eski-estazioan izandako sute batean

"Le Constellation" tabernan ospatzen ari ziren urte berriko festan piztu da sute bortitza, 01:30ean. Agintariek ez dute espekulaziorik egin nahi sutearen arrazoiaren inguruan baina erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia. Bi lekukok azaldu dutenez, sua egurrezko sabaira gehiegi hurbildu ziren bengala batzuen ondorioz piztu zen, eta "oso azkar" zabaldu zen.

