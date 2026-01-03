EE. UU. ATACA VENEZUELA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El ataque de EE. UU. contra Venezuela ha infringido todas las normas del derecho internacional, según los expertos

borja macias joana abrisketa VENEZUELA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
author image

EITB

Última actualización

Aunque ha sido calificado como un ataque contra el narcotráfico, los expertos consideran que el verdadero objetivo de Trump es lograr un cambio político en Venezuela. Asimismo, destacan que la postura de la Unión Europea ha sido contraria a Maduro en reiteradas ocasiones. 

Venezuela Latinoamérica Nicolás Maduro Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X