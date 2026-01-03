AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
Narkotrafikoaren aurkako erasotzat jo badute ere, adituek uste dute Trumpen benetako helburua Venezuelan aldaketa politikoa lortzea dela. Halaber, Europar Batasunaren jarrera Maduroren aurkakoa izan omen da.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
AEBk aireko erasoa egin du Venezuelan
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, baina ez dute xehetasunik eman. Venezuelak Donald Trump presidentearen gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben AEBko soldaduak hedatu eta lurreko erasoak egiteko mehatxua egiteagatik.
AEBk Venezuela bonbardatu eta Maduro atxilotu du
Donald Trump AEBko presidenteak berak baieztatu du "maila handiko" erasoa egin dutela bart Venezuelan, eta presidentea atxilotu eta bertatik atera dutela. Venezuelako Gobernuak Armada eta Polizia zabaldu ditu herrialde osoan.
6,5 graduko lurrikara batek Mexiko erdialdea astindu du
Hegoaldeko Guerrero estatuko kostaldean izan du epizentroa lurrikarak, Ozeano Barean, baina astindua herrialdeko hainbat hiritan antzeman dute, Mexikoko hiriburua barne. Oraindik ez dute kalte material edo pertsonalik jakinarazi.
Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.
Irango protestetan "manifestariak hiltzen badituzte" herritarrak "erreskatatuko" dituela ohartarazi du Trumpek
Irango Gobernuak bere programa nuklearra berriro garatzen saiatzen ari dela adierazi du Trumpek azken egunotan, eta balizko bonbardaketekin erantzuteko prest agertu da, ekainean Israelekin egin bezala.
Zazpi pertsona hil dira Iranen, egoera ekonomikoak okerrera egin duela salatzeko deitutako hainbat manifestaziotan
Manifestazioak igandean hasi ziren Teheranen, eta dozenaka hiritara zabaldu dira azken egunotan, besteak beste, Isfahan, Kerman, Kermanshah, Hamadan eta Qom hirietara. Iran krisi ekonomiko larrian dago, urteko % 42ko inflazioarekin.
Txina medikamentuen eta antisorgailuen BEZa kobratzen hasi da, jaiotza-tasa estimulatzeko
Pekinek 30 urte baino gehiagoz indarrean egon den salbuespen fiskal bat ezabatu du krisi demografikoaren erdian.