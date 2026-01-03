ATAQUE DE EE. UU. EN VENEZUELA

Numerosos venezolanos salen a la calle en la capital, Caracas, para pedir la puesta en libertad de Maduro

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Venezolar asko kalera atera dira Caracas hiriburuan, Maduro aske utzi dezatela eskatzeko
EITB

Son imágenes de Caracas, donde cientos de venezolanos han salido a la calle para exigir que Nicolás Maduro sea puesto en libertad y que regrese a Venezuela. La concentración más multitudinaria se ha celebrado junto al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".

