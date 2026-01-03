Numerosos venezolanos salen a la calle en la capital, Caracas, para pedir la puesta en libertad de Maduro
Son imágenes de Caracas, donde cientos de venezolanos han salido a la calle para exigir que Nicolás Maduro sea puesto en libertad y que regrese a Venezuela. La concentración más multitudinaria se ha celebrado junto al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
Te puede interesar
Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder
A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", y el presidente Argentino celebra el ataque.
Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela
"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.
Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro
"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
El presidente estadounidense ha difundido una imagen en la que se puede ver al presidente venezolano maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
Venezolanos residentes en Euskadi confían en poder volver a casa
Miles de personas procedentes de Venezuela viven en Euskadi, y muchas de ellas son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro. Así, se han mostrado esperanzadas con lo ocurrido, y esperan una transición pacífica.
Abren una investigación penal contra la pareja que dirigía el bar incendiado en Suiza
"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado la Policía del Canton de Valais, que ha enfatizado que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.
Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional
El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".