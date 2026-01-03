AEB-REN ERASOA VENEZUELAN
Venezolar asko kalera atera dira Caracas hiriburuan, Maduro aske utzi dezatela eskatzeko

18:00 - 20:00
EITB

Maduro aske utzi eta Venezuelara itzuli dezatela eskatuz, kalera atera dira egun argiz ehunka venezuelar Caracas hiriburuan.

Venezuelako Gobernuaren egoitza den Miraflores jauregiaren alboan egin dute elkarretaratze jendetsuena. 

