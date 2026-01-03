EE. UU. ATACA VENEZUELA

Venezolanos residentes en Euskadi confían en poder volver a casa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadin bizi diren venezuelarrek etxera bueltatzeko aukera izango dutela uste dute
Miles de personas procedentes de Venezuela viven en Euskadi, y muchas de ellas son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro. Así, se han mostrado esperanzadas con lo ocurrido, y esperan una transición pacífica.

