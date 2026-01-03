Euskadin bizi diren venezuelarrek etxera bueltatzeko aukera izango dutela uste dute
Venezuelatik etorritako milaka pertsona bizi dira Euskadin, eta horietako asko Nicolas Maduroren gobernuaren aurkakoak dira. Azken orduotan Venezuelan gertatutakoaren aurrean itxaropentsu agertu dira, eta trantsizio baketsu bat espero dute.
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
AEBko presidenteak zabaldutako irudi batean, Venezuelako presidentea eskuak lotuta, entzungailuak jarrita eta betaurreko ilun batzuk jantzita ikus daiteke.
Ikerketa penala ireki dute Urtezahar gauean Suitzan su hartu zuen tabernako nagusien aurka
"Zabarkeriaren ondorioz gertatutako giza hilketa, gorputz lesioak eta sutea" leporatu dizkiote bikoteari, Valais kantonamenduko Poliziak jakinarazi duenez. Zigorra ezagutu arte, baina, errugabetasun-presuntzioa errespetatuko zaie biei.
"Irtenbide baketsua" eta "demokrazia itzultzea" eskatu du Jaurlaritzak Venezuelarentzat
EAJk eta EH Bilduk "nazioarteko legedia errespetatzeko" eskatu dute, PSE-EEk ez du adierazpenik egin, eta PPk "zuhurtzia" eskatu du. Podemos Euskadiren arabera, "indarkeria ezin da tresna politikotzat hartu eta ezin dira erasoak justifikatu".
AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
AEBn narkotrafikoaren aurkako erasotzat jo badute ere, Trumpen benetako helburua Venezuelan aldaketa politikoa lortzea da, adituen ustez.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
AEBk aireko erasoa egin du Venezuelan
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, baina ez dute xehetasunik eman. Venezuelak Donald Trump presidentearen gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben AEBko soldaduak hedatu eta lurreko erasoak egiteko mehatxua egiteagatik.
AEBk Venezuela bonbardatu eta Maduro atxilotu du
Donald Trump AEBko presidenteak berak baieztatu du "maila handiko" erasoa egin dutela bart Venezuelan, eta presidentea atxilotu eta bertatik atera dutela. Venezuelako Gobernuak Armada eta Polizia zabaldu ditu herrialde osoan.