Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad
22 víctimas son suizas, 7 francesas, 6 italianas, dos rumanos, un portugués, un belga y un turco. En cuanto a edades, la mayoría tenían entre 14 y 17 años, y el resto entre 18 y 39 años.
Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana han sido identificadas formalmente, según ha anuncido este domingo la Policía del cantón de Valais.
Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo han sido a lo largo de esta tarde, la más joven de ellas un chico de 15 años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.
De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos.
Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.
De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.
Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.
El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no ha dictado medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir.
A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios.
Te puede interesar
Maduro y su esposa comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
El Ejército venezolano reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado como "cobarde secuestro" y ha afirmado, en un comunicado, que ocurrió "después de asesinar a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará este lunes el ataque de EE. UU. a Venezuela
Colombia ha impulsado la convocatoria de la reunión, propuesta que ha sido respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT).
Delcy Rodríguez, la mano de derecha de Maduro, figura clave en el futuro inmediato de Venezuela
A pesar de que muchos esperaban que tras la detención de Nicolás Maduro, los opositores María Corina Machado o Edmundo González se erigirían como los líderes del cambio, la Administración Trump ha confiado la dirección del país, de momento, a la que hasta ahora era la vicepresidenta de Venezuela.
El traslado de Maduro de Caracas a la prisión federal de Brooklyn, en imágenes
Nicolás Maduro se encuentra desde ayer en Estados Unidos. En las imágenes, recogidas desde la sede de la DEA en Nueva York, se puede ver el camino recorrido por el presidente venezolano desde Caracas hasta la prisión federal de Brooklyn, donde Maduro ha pasado su primera noche.
La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentra este domingo para celebrar la captura de Maduro
La plataforma cree que el presidente de Venezuela "ha sido una persona que ha generado mucho sufrimiento y el causante de que miles de familias estén ahora separadas por fronteras".
Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
El avión militar Boeing 757 que ha transportado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha aterrizado en Nueva York sobre las 23:00 horas de este sábado. El líder venezolano ha descendido del avión con la cabeza cubierta y rodeado de agentes. Maduro y su esposa declararán en los próximos días en un tribunal federal de Estados Unidos.
Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder
A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.