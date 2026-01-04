Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Suitzako sutean hildako 40 lagunak identifikatu dituzte eta erdiak adin txikikoak ziren

22 hildako suitzarrak ziren, 7 frantziarrak, 6 italiarrak, bi errumaniarrak, bat portugaldarra, bat belgikarra eta beste bat turkiarra. Adinari dagokionez, gehienak 14 eta 17 urte bitartekoak ziren, eta gainerakoak 18 eta 39 urte bitartekoak.

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Sutea piztu zen lokalean ikertzen jarraitzen dute oraindik. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suitzako Crans Montana herrian Urtezahar gauean taberna batean izandako sutean hildako berrogei pertsonak formalki identifikatu dituzte, Valais kantonamenduko Poliziak igande honetan iragarri duenez.

Identifikatu gabe zeuden azken 16 biktimak gaur arratsaldean identifikatu dituzte: gazteena, 15 urteko mutil bat (hirukoitz nazionala, frantsesa, israeldarra eta britainiarra), eta zaharrena, 33 urteko frantziar bat.

Berrogei hildakoetatik 22 suitzarrak dira, 7 frantziarrak eta 6 italiarrak. Gainera, bi errumaniar, portugaldar bat, belgikar bat eta turkiar bat ere badaude hildakoen artean.

Biktimetatik bik 14 urte zituzten, seik 15 urte, bederatzik 16 eta hiruk 17 urte zituzten. Hori da biktima gehien izan diren adin tartea.

Sei hildakok 18 urte zituzten eta beste 14 biktima 20 eta 39 urte bitartekoak ziren, agintariek emandako informazioaren arabera.

Valaiseko Ministerio Publikoak ikerketa penala abiatu du su hartu zuen tabernako kudeatzaileen kontra, baina ez du prebentziozko espetxeratzerik ezarri, ez baitu akusatuek ihes egiteko zantzurik ikusten.

Ikerketak argitu beharko du Crans Montanako establezimendu horren espedientea zuzena al zen, kudeatzaileek egindako obrak horren araberakoak al ziren, eta erabilitako materialak, ebakuazio bideak eta suteen arloko arauak betetzen ote zituzten.

Suitza Munduko albisteak Suteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X