Israel eta Libano bigarren aldiz elkartuko dira ostegunean, Washingtonen

Etxe Zuriko eledun batek jakinarazi duenez, negoziazioen bigarren txanda bati ekingo diote Israelek eta Libanok apirilaren 23an, eta berriro ere, Washingtonek hartuko ditu elkarrizketa horiek.

Beirut, Líbano - Protesta por las negociaciones con Israel

Beiruteko herritarrak, protestan. Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Israelgo eta Libanoko ordezkariak bigarren aldiz elkartuko dira, bake negoziazioetan aurrera egiteko. Ameriketako Estatu Batuak bitartekari izango dira, eta aurreneko hitzorduan bezala, Hezbollah milizia xiitak ez du parte hartuko.

Etxe Zuriko eledun batek jakinarazi duenez, berriro Washington izango da topalekua. "Apirilaren 14an hasitako elkarrizketa ospatzen dugu. Bi gobernuen arteko elkarrizketa zuzenak errazten jarraituko dugu", gaineratu du. 

Lehen elkarrizketak izan eta bi egunera, Donald Trump AEBko presidenteak iragarri zuen Israel Libanon egiten ari den erasoaldia hamar egunez etengo zela. "Hamar eguneko su-etena sartuko da indarrean", esan zuen. 

Yechiel Leiter eta Nada Hamadech, Estatu Batuek Israelen eta Libanon dituzten enbaxadoreak, hurrenez hurren, izan ziren lehen bileran parte hartu zutenak. Trumpen arabera, "elkarrizketa bikainak" izan ziren. 

Otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia abiatu eta egun batzuetara, Libanoren aurkako erasoa ere hasi zuen Israelgo Armadak, eta gutxienez 2.300 herritar hil ditu. 

Bere aldetik, Libanoko Gobernuak ez du ontzat eman bere izenean Iranek hitz egitea AEBkin, Pakistanen egiten ari diren negoziazioetan. 

Paris, 17/04/2026 - Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Britain's Prime Minister Keir Starmer, France's President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz give a joint statement after an international summit to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, at the Elysee Palace, in Paris, France, 17 April 2026.
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

