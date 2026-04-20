Israel eta Libano bigarren aldiz elkartuko dira ostegunean, Washingtonen
Etxe Zuriko eledun batek jakinarazi duenez, negoziazioen bigarren txanda bati ekingo diote Israelek eta Libanok apirilaren 23an, eta berriro ere, Washingtonek hartuko ditu elkarrizketa horiek.
Israelgo eta Libanoko ordezkariak bigarren aldiz elkartuko dira, bake negoziazioetan aurrera egiteko. Ameriketako Estatu Batuak bitartekari izango dira, eta aurreneko hitzorduan bezala, Hezbollah milizia xiitak ez du parte hartuko.
Etxe Zuriko eledun batek jakinarazi duenez, berriro Washington izango da topalekua. "Apirilaren 14an hasitako elkarrizketa ospatzen dugu. Bi gobernuen arteko elkarrizketa zuzenak errazten jarraituko dugu", gaineratu du.
Lehen elkarrizketak izan eta bi egunera, Donald Trump AEBko presidenteak iragarri zuen Israel Libanon egiten ari den erasoaldia hamar egunez etengo zela. "Hamar eguneko su-etena sartuko da indarrean", esan zuen.
Yechiel Leiter eta Nada Hamadech, Estatu Batuek Israelen eta Libanon dituzten enbaxadoreak, hurrenez hurren, izan ziren lehen bileran parte hartu zutenak. Trumpen arabera, "elkarrizketa bikainak" izan ziren.
Otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia abiatu eta egun batzuetara, Libanoren aurkako erasoa ere hasi zuen Israelgo Armadak, eta gutxienez 2.300 herritar hil ditu.
Bere aldetik, Libanoko Gobernuak ez du ontzat eman bere izenean Iranek hitz egitea AEBkin, Pakistanen egiten ari diren negoziazioetan.
Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da
Joan den irailean, Europako Batzordeak akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk etetea proposatu zuen. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.
Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"
Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdia" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.
Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri, eraso egin baitio ontzi bati Ormuzen
Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari dira, bake akordiorako elkarrizketen atarian.
Rumen Radev nagusitu da Bulgariako hauteskundeetan, lehen emaitzen arabera
Antza, Radevek gobernu egonkor bat osatzeko aukera izango luke, ezegonkortasun politikoak baldintzatutako urteei amaiera emanez. Bulgaria aurrerakoiak botoen % 38 eta 40 artean lortu ditu, lehen datuen arabera, gainerako alderdiekin alderatuta babes zabala bereganatuta.
AEBk Irango ontzi bat beraganatu dutela iragarri du Trumpek, Iranek ez dela Islamabadeko negoziazioetara joango baieztatu ondoren
AEBko presidenteak talde negoziatzaile bat bidali du Pakistanera, bilera egin asmoz baina Iranek esan du ez duela ordezkaririk bidaliko AEBk Ormuzi ezarritako blokeoak jarraitzen badu. Iran "suntsitxeko" mehatxua egin du Trumpek.
Urtebete eta hamalau urte bitarteko zortzi haur hil dira Louisianan izandako tiroketa batean
Poliziaren arabera, "etxeko liskar bat" izan da gertakaria. Hasiera betan, tiroketaren ustezko egileak ihes egin du, baina poliziek harrapatu eta hil egin dute geroago.
Iranek murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzko itsasartean
AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa altxatu ezean, itsasartea berriro zarratuko zuela ohartarazi zuen Teheranek, eta ohartarazpena bete egin du gaur. Donal Trump AEBko presidenteak ere ez du tentsioa baretu, eta jakinarazi du asteazkenerako Iranekin akordioa lortzen ez badu "bonbak berriro jaurtitzen" hasiko dela.
Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean
Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek.
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela
"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute.