Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington
Representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de Hizbulá, según ha confirmado este lunes Estados Unidos, que actúa como mediador.
Ambas delegaciones se verán en la capital estadounidense después de que el pasado 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de diez días en la ofensiva militar israelí en el sur del Líbano. "Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado", ha explicado un portavoz de la Casa Blanca. "Estados Unidos celebra el diálogo productivo que comenzó el 14 de abril. Continuaremos facilitando conversaciones directas y de buena fe entre ambos gobiernos", ha agregado.
Los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron el pasado 14 de abril en el Departamento de Estado para el encuentro de más alto nivel entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, desde 1993. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días en la ofensiva israelí en el sur del Líbano.
Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que ha causado más de 2300 muertos y un millón de desplazados.
El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza.
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