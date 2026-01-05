La ONU denuncia que la intervención de EE. UU. en Venezuela no respeta el Derecho Internacional

La Organización de las Naciones Unidas ha avisado este lunes de que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, EE. UU. niega que estén ocupando ningún país.

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia este lunes a petición de Colombia. Su propuesta fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes de la misma. La reunión ha sido catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

En la misma, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha subrayado “la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". En la declaración, Guterres asegura que “las normas del Derecho Internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero".

Ante la situación "confusa y compleja" en Venezuela, la ONU ha insistido en que "el Derecho Internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos".

Asimismo, ha pedido atodos los actores venezolanos que participen en "un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro".

EE. UU. niega la ocupación



Por su parte, Estados Unidos ha negado estar en guerra "contra Venezuela" y descarta que la detención de Maduro y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

A pesar de que el presidente Donald Trump haya asegurado a los periodistas que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y que EE. UU. necesita "acceso total al petróleo y a otras cosas", el embajador ante la ONU, Mike Waltz, asegura que "no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país".

En referencia a Nicolás Maduro, Waltz ha defendido que las fuerzas de EE.UU. arrestaron a "un narcotraficante" que será juzgado por los tribunales por "los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos 15 años". Asimismo, ha afirmado que el presidente Trump le ofreció a Maduro "múltiples salidas" por la vía diplomática.

Ante las críticas de otros países por la intervención, el embajador estadounidense se ha defendido afirmando que "si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado elegido democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?".

Venezuela exige la libertad de Maduro

En sus intervenciones, Colombia, Rusia y China han condenado la operación del pásado sábado, afirmando que se ha "pisoteado la soberanía" de Venezuela. Por su parte, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, ha advertido de que la credibilidad del Derecho Internacional y la autoridad del Consejo de Seguridad "quedarán en entredicho" si no se condena el ataque.

Ha exhortado al Consejo que "exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela".

"Si el secuestro de un jefe de estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador", ha argumentado.

Finalmente, el representante venezolano ha destacado que "pese a la gravedad de los hechos", Venezuela y sus instituciones continúan funcionando con normalidad. "El orden constitucional se ha preservado y el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio".