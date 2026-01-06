Un terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha sacudido la principal isla japonesa de Honshu. Las autoridades han tranquilizado a la población y aseguran que no hay peligro de tsunami.

Según ha informado la Agencia Japonesa de Meteorología, el temblor ha tenido su epicentro en el interior de la región, llegando a alcanzar la magnitud 7 en su mayor intensidad.

Tras el terremoto, se han producido cinco réplicas más de menor magnitud, en lo que se prevé que será un período de actividad sísmica en la zona.

A pesar de ello, las autoridades niponas han incidido en que “no hay necesidad de preocuparse por un tsunami causado por este terremoto”.

Asimismo, las autoridades advierten que podrían repetirse temblores durante la semana, aumentando el “riesgo de desprendimientos”.