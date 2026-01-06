Japonia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

6,2 graduko lurrikara batek Japonia astindu du

Japoniako agintariek ziurtatu dute ez dagoela tsunami arriskurik.
Terremoto magnitud 6.2 Japón

Lurrikara Shimane prefekturan, Honshun, Japoniako uharte nagusiaren hego-mendebaldeko kostaldean. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lurrikara batek Japoniako Honshu uhartea astindu du, herrialdeko irlarik handienetarikoa. Sismoak 6,2ko indarra izan du Richter eskalan. Erreplikak izan badira ere, tsunami arriskurik ez dagoela adierazi dute agintariek.

Japoniako Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez, lurrikarak eskualdearen barnealdean izan du epizentroa, eta 7 graduko indarra izatera iritsi da punturik indartsuenean.

Lurrikararen ondoren, beste bost erreplika gertatu dira, txikiagoak. Izan ere, jarduera sismikoko gehiago eman daitezke uhartean, aurreikuspenen arabera.

Hala ere, Japoniako agintariek azpimarratu dutenez, "ez dago lurrikarak eragindako tsunamiaz kezkatzeko beharrik".

Halaber, agintariek ohartarazi dutenez, baliteke astean zehar dardarak errepikatzea, eta, horrekin batera, "luiziak izateko arriskua" areagotzea.

Japonia Munduko albisteak Lurrikarak

Zure interesekoa izan daiteke

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du

Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X