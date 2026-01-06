6,2 graduko lurrikara batek Japonia astindu du
Lurrikara batek Japoniako Honshu uhartea astindu du, herrialdeko irlarik handienetarikoa. Sismoak 6,2ko indarra izan du Richter eskalan. Erreplikak izan badira ere, tsunami arriskurik ez dagoela adierazi dute agintariek.
Japoniako Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez, lurrikarak eskualdearen barnealdean izan du epizentroa, eta 7 graduko indarra izatera iritsi da punturik indartsuenean.
Lurrikararen ondoren, beste bost erreplika gertatu dira, txikiagoak. Izan ere, jarduera sismikoko gehiago eman daitezke uhartean, aurreikuspenen arabera.
Hala ere, Japoniako agintariek azpimarratu dutenez, "ez dago lurrikarak eragindako tsunamiaz kezkatzeko beharrik".
Halaber, agintariek ohartarazi dutenez, baliteke astean zehar dardarak errepikatzea, eta, horrekin batera, "luiziak izateko arriskua" areagotzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du
Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta.
Delcy Rodriguezek Venezuelako presidente karguaren zina egin du, Maduroren bahiketaren ostean
Orain arteko presidenteorde exekutiboak "ohorez eta minez" zin egin du Latinoamerikako herrialdeko behin-behineko buruzagi berri bezala, Asanblea Nazionalean. Jorge Rodriguez Parlamentuko presidenteak Nicolas Maduro presidentearen itzulera ezarri du helburu nagusitzat. Caracasen dozenaka hildako utzi zituen operazio militar batean atzeman zuen AEBk.
Madurok errugabetzat jo du bere burua AEBko epailearen aurrean
Venezuelako presidentearen eta haren emaztearen abokatu taldeek erabaki dute "une honetan" baldintzapeko askatasuna ez eskatzea.
EBk ez du Groenlandia arriskuan ikusten, AEB herrialde aliatua delako
Bestalde, Danimarkako lehen ministroak ohartarazi duenez, "NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati eraso egiten badio, dena amaituko da".
NBEren ustez, AEBk Venezuelan egindako esku-hartzeak ez du Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzen
New Yorken egiten ari diren premiazko bileran, Guterresek eskatu du gatazka zabaltzea saihesteko. Alabaina, AEBk ukatu egin du Venezuelan okupaziorik egin izana: "ez gaude gerran, ez dugu herrialderik okupatu".
Omenaldi hunkigarria Crans Montanako suteko biktimei
Crans Montanako eskiatzaile talde batek bihotz erraldoi bat osatu du eski-estazioko pistetako batean, Le Constellation tabernako zorigaiztoko sutearen biktimak omentzeko.
Petrok Trumpen "mehatxuak" gaitzetsi eta "aberriaren alde" armak berriro hartzeko prest legokeela adierazi du
Caracasen larunbat gauean gertatu zena errepikatuz gero, "maite eta errespetatzen" duen "Kolonbiako herriaren zati handi batek jaguar herrikoia" askatuko lukeela konbentzituta dagoela esan du.
EBk "trantsizio demokratikoa" egiteko aukera ikusten du Venezuelako egoera
Bruselak "prozesu politiko inklusiboa" eskatu du, Maria Corina Machado eta Edmundo Gonzalez aintzat hartuz.
Zortzi hilabeterainoko kartzela-zigorra ezarri diete hamar laguni, Brigitte Macroni ziberjazarpena egiteagatik
Parisko auzitegiak baldintzapeko zigorrak, isunak eta hauteskundeetarako gaitasungabetzea ezarri ditu. Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta buloak nahita zabaldu zituztela, besteak beste, Brigitte Macron gizon jaio zela.