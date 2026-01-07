Ataque de EE.UU. a Venezuela

Agustín Otxotorena, vasco residente en Venezuela: "Hay una normalidad limitada; la mayoría de la oposición también está enfadada”

Euskaraz irakurri: Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskalduna: "Normaltasun mugatua dago; oposizioaren gehiengoa ere haserre dago"
EITB

Han pasado cinco días de la operación de EE.UU. para capturar a Maduro y Agustín Otxotorena, empresario vasco que vive en Caracas desde hace 15 años, nos cuenta cómo lo están viviendo en el país y cómo es el día a día de los venezolanos. 

Venezuela Estados Unidos Donald Trump Internacional

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.

