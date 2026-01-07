AEB-k Venezuelari egindako erasoa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskalduna: "Nolabaiteko normaltasuna dago; oposizioaren gehiengoa ere haserre dago"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bost egun igaro dira Maduro harrapatzeko AEBren erasotik, eta Agustin Otxotorenak, duela 15 urtetik Caracasen bizi den euskal enpresariak, herrialdean nola bizitzen ari diren eta venezuelarren egunerokoa nolakoa den kontatu digu. 

Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du

Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X