EE.UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe
El Comando Sur de Estados Unidos ha informado de que la Guardia Costera ha interceptado un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".
Te puede interesar
EE. UU. intercepta un petrolero de bandera rusa por violar "sanciones estadounidenses"
El Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero, hecho que ha calificado de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.
La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"
La Alianza subraya la defensa colectiva tras las declaraciones de EE. UU. sobre Groenlandia y el creciente interés estratégico en el Ártico.
Agustín Otxotorena, vasco residente en Venezuela: "Hay una normalidad limitada; la mayoría de la oposición también está enfadada”
Han pasado cinco días de la operación de EE.UU. para capturar a Maduro y Agustín Otxotorena, empresario vasco que vive en Caracas desde hace 15 años, nos cuenta cómo lo están viviendo en el país y cómo es el día a día de los venezolanos.
Trump insiste en comprar Groenlandia aunque no descarta la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio
Tras el ataque a Venezuela, el presidente de Estados Unidos apunta a Groenlandia. Estados Unidos coordinará la transición en Venezuela y el presidente de Estados Unidos ha asegurado que el gobierno de Delcy Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.
Dos fallecidos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple ocurrido en la A-63, en Las Landas
El accidente entre dos autobuses de la compañía Flixbus ha provocado una serie de choques posteriores en las que se han visto implicados cerca de 50 vehículos. Dos personas han fallecido y cerca de 50 personas han resultado heridas.
Países europeos respaldan la soberanía y fronteras actuales de Groenlandia como miembro de la OTAN
La declaración, respaldada por España, Francia y Dinamarca, entre otros, cuenta con Estados Unidos como “socio esencial” para mantener el Ártico “seguro”, pero llega tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio.
España pide la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela
El Gobierno español ha trasladado su petición mediante una nota verbal tras la detención de Nicolás Maduro y la asunción del poder por parte de la hasta ahora vicepresidenta venezolana.
Quinto aniversario del asalto al Capitolio alentado por Donald Trump
El 6 de enero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Cinco años más tarde, las 1600 personas que fueron procesadas por el asalto, han sido indultadas o sus penas conmutadas.
La Coalición de Voluntarios busca en París compromisos concretos de seguridad para Ucrania
EE. UU. participa por primera vez en una cumbre presencial completa del grupo junto a líderes europeos y Zelenski.