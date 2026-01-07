EE. UU.-Venezuela
EE.UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe

EE.UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe
Operación de la Guardia Costera. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: AEBk Venezuelarekin lotutako eta zigortutako petrolio-ontzi berri bat atzeman du Karibetik gertu

El Comando Sur de Estados Unidos ha informado de que la Guardia Costera ha interceptado un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

X