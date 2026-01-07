AEB-Venezuela

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk Venezuelarekin lotutako eta zigortutako beste petrolio-ontzi bat atzeman du, Karibetik gertu

EE.UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe
18:00 - 20:00
Kostazainen operazioa. Argazkia: Reuters.

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako Hegoaldeko Komandoak jakitera eman duenez, Kostazainek beste petrolio-ontzi bat atzeman dute Karibean. Kristi Noem AEBko Segurtasun Nazionaleko idazkariaren arabera, ontzia "Venezuelan porturatu zen azkeneko aldiz edo harantza zihoan".

Ameriketako Estatu Batuak Venezuela Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X