El temporal cubre de blanco a Europa

Elurra Bled Eslovenia horizontal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denboraleak zuriz jantzi du Europa
author image

EITB

Última actualización

Desde Eslovenia hasta el Reino Unido, la nieve y el hielo han sido la tónica dominante de estos días en toda Europa. La meteorología ha permitido disfrutar a muchos: tomar fotografías, pasear, practicar algún deporte... Sin embargo, la nieve también ha causado algunos problemas, sobre todo en Francia.

Nieve Europa Francia Reino Unido Eslovenia Hungría Internacional

