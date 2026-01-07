DENBORALEA
Denboraleak zuriz jantzi du Europa

Elurra Bled Eslovenia horizontal
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Esloveniatik hasi eta Erresuma Batura, elurra eta izotza izan dira nagusi Europa osoan egunotan. Meteorologiak gozamenerako aukera eman dio askori: argazkiak atera, paseoan edo kirola egiten gozatu... Hala ere, arazo batzuk ere sortu ditu elurrak, Frantziak batik bat.

Elurra Europa Frantzia Erresuma Batua Eslovenia Hungaria Munduko albisteak

