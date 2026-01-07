GROENLANDIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"

La Alianza subraya la defensa colectiva tras las declaraciones de EE.UU. sobre Groenlandia y el creciente interés estratégico en el Ártico.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg en la rueda de prensa este jueves
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"La OTAN ha recordado este miércoles que su seguridad "se basa en la defensa colectiva" y que la seguridad de un aliado "es inseparable de la de todos", después de que EE.UU. afirmara que estudia el uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia.

"La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva. La seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica a toda Europa, al Ártico y al Atlántico norte", han asegurado a EFE fuentes aliadas tras ser preguntadas, pero no en una declaración oficial.

La organización ha reconocido que el Ártico es una zona "de creciente importancia estratégica", y que, en este sentido, la OTAN "tiene un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región".

También ha aseverado que las decisiones de aumentar la inversión en defensa "ya están fortaleciendo la disuasión y la defensa de la OTAN, incluso en el Ártico", después de que el Gobierno de Donald Trump mencionara que EE.UU. necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.

A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Preguntada a este respecto, la Alianza no ha ofrecido a EFE comentarios sobre estas palabras de la mandataria danesa.

España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca han defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa. 

OTAN Dinamarca Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.

Cargar más
Publicidad
X