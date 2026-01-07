La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"
La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"La OTAN ha recordado este miércoles que su seguridad "se basa en la defensa colectiva" y que la seguridad de un aliado "es inseparable de la de todos", después de que EE.UU. afirmara que estudia el uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia.
"La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva. La seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica a toda Europa, al Ártico y al Atlántico norte", han asegurado a EFE fuentes aliadas tras ser preguntadas, pero no en una declaración oficial.
La organización ha reconocido que el Ártico es una zona "de creciente importancia estratégica", y que, en este sentido, la OTAN "tiene un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región".
También ha aseverado que las decisiones de aumentar la inversión en defensa "ya están fortaleciendo la disuasión y la defensa de la OTAN, incluso en el Ártico", después de que el Gobierno de Donald Trump mencionara que EE.UU. necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.
A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".
Preguntada a este respecto, la Alianza no ha ofrecido a EFE comentarios sobre estas palabras de la mandataria danesa.
España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca han defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.
