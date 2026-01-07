GROENLANDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NATOk gogorarazi duenez, "aliatu baten segurtasuna eta guztion segurtasuna banaezinak dira"

Aliantzak defentsa kolektiboa nabarmendu du, AEBek Groenlandiari buruz egindako adierazpenen eta Artikoan gero eta interes estrategiko handiagoa dagoela ikusita.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NATOk gogorarazi duenez, aliatu baten segurtasuna "banaezina da guztien segurtasunetik". Segurtasuna "defentsa kolektiboan oinarritzen da", esan du eta aliatu baten segurtasuna "guztienarenetik banaezina da", AEBek Groenlandiaren kontrola eskuratzeko indarraren erabilera aztertzen ari dela esan ostean.

"NATOren segurtasuna defentsa kolektiboan oinarritzen da. Aliatu baten segurtasuna eta guztien segurtasuna banaezinak dira. Hori Europa osoan, Artikoan eta Atlantikoaren iparraldean aplikatzen da", adireazi diote EFEri iturri aliatuek, galdetuak izan ostean, baina ez adierazpen ofizial batean.

Erakundeak onartu du Artikoa "gero eta garrantzi estrategiko handiagoa" duen eremua dela, eta, ildo horretan, NATOk "interes argia" duela "eskualdean segurtasuna eta egonkortasuna mantentzeko".

Trumpen Gobernuaren azken mehatxuak direla eta, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak esan du serio hartzen dituela errepublikanoaren asmoak, eta ohartarazi du "NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati eraso egiten badio, dena amaituko dela, gure NATO barne, eta, ondorioz, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik eman duen segurtasuna ere amaituko litzateke".

Adierazpen horiei buruz galdetuta, Aliantzak ez dio EFEri Danimarkako agintariaren hitzei buruzko iruzkinik eskaini.

Espainiak, Frantziak, Alemaniak, Italiak, Poloniak, Erresuma Batuak eta Danimarkak Groenlandiaren subiranotasuna defendatu dute adierazpen bateratu batean, eta Artikoko segurtasuna Europarentzat "lehentasuna" dela esan dute.

Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Danimarka Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du

Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X