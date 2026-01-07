NATOk gogorarazi duenez, "aliatu baten segurtasuna eta guztion segurtasuna banaezinak dira"
Aliantzak defentsa kolektiboa nabarmendu du, AEBek Groenlandiari buruz egindako adierazpenen eta Artikoan gero eta interes estrategiko handiagoa dagoela ikusita.
NATOk gogorarazi duenez, aliatu baten segurtasuna "banaezina da guztien segurtasunetik". Segurtasuna "defentsa kolektiboan oinarritzen da", esan du eta aliatu baten segurtasuna "guztienarenetik banaezina da", AEBek Groenlandiaren kontrola eskuratzeko indarraren erabilera aztertzen ari dela esan ostean.
"NATOren segurtasuna defentsa kolektiboan oinarritzen da. Aliatu baten segurtasuna eta guztien segurtasuna banaezinak dira. Hori Europa osoan, Artikoan eta Atlantikoaren iparraldean aplikatzen da", adireazi diote EFEri iturri aliatuek, galdetuak izan ostean, baina ez adierazpen ofizial batean.
Erakundeak onartu du Artikoa "gero eta garrantzi estrategiko handiagoa" duen eremua dela, eta, ildo horretan, NATOk "interes argia" duela "eskualdean segurtasuna eta egonkortasuna mantentzeko".
Trumpen Gobernuaren azken mehatxuak direla eta, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak esan du serio hartzen dituela errepublikanoaren asmoak, eta ohartarazi du "NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati eraso egiten badio, dena amaituko dela, gure NATO barne, eta, ondorioz, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik eman duen segurtasuna ere amaituko litzateke".
Adierazpen horiei buruz galdetuta, Aliantzak ez dio EFEri Danimarkako agintariaren hitzei buruzko iruzkinik eskaini.
Espainiak, Frantziak, Alemaniak, Italiak, Poloniak, Erresuma Batuak eta Danimarkak Groenlandiaren subiranotasuna defendatu dute adierazpen bateratu batean, eta Artikoko segurtasuna Europarentzat "lehentasuna" dela esan dute.
