La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"
El partido opositor independentista de Groenlandia Naleraq ha pedido a las autoridades de la isla dialogar "directamente" con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "sin contar con Dinamarca".
Así se han pronunciado desde la formación ante la solicitud de las autoridades de Groenlandia, que han solicitado reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto con representantes del Gobierno danés, para abordar este asunto.
Sin embargo, miembros del Naleraq, como Juno Berthelsen —estuvo en el pasado al frente de la cartera de Exteriores groenlandesa—, han incidido en la importancia de que "Groenlandia vaya sola a estas conversaciones". "Vamos a trabajar para que Groenlandia mantenga contactos parlamentarios directos con Estados Unidos", ha afirmado en un mensaje difundido a través de redes sociales.
"Debemos ser capaces de abrir un diálogo sobre lo que queremos y lo que Estados Unidos piensa sin que todo pase por el filtro de la parte danesa", ha puntualizado, al tiempo que ha acusado al Gobierno groenlandés de "parecer paralizado" ante los últimos acontecimientos. "No parecen capaces de gestionarlo, incluso cuando la parte estadounidense está solicitando dialogar", ha lamentado.
Naleraq aboga por la independencia completa de la isla y obtuvo el 25 % de los votos en las elecciones de 2025, por lo que cuenta con 8 diputados en el pequeño Parlamento de la isla, llamado oficialmente Inatsisartut y que cuenta con un total de 31 escaños.
A pesar de que la formación se encuentra fuera Gobierno de coalición, ha defendido la posibilidad de lograr un acuerdo con Washington para una "asociación libre" entre las partes. "Queremos una independencia y autodeterminación completa. Esto requiere prepararnos en el terreno político, pero también en el práctico, y que seamos nosotros los que establezcamos relaciones internacionales que puedan sostener el futuro de Groenlandia como nación soberana", ha explicado.
Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.
¿Qué busca Trump en Groenlandia?
El jefe de internacional de EITB, Mikel Reparaz, explica cuáles son las razones y las claves del interés del presidente de EE. UU., Donald Trump, por Groenlandia.
