AZKEN ORDUKOA
    Venezuelan 2024an atxilotutako bi bilbotarrak askatu dituzte
AEB - GROENLANDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita

Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita. 

groenlandia
Groenlandiako Nuuk hiriburuko etxebizitza baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Naleraq Groenlandiako alderdi independentistak (oposizioan dago) hango agintariei eskatu die Ameriketako Estatu Batuetako Administrazioarekin "zuzenean" hitz egiteko, Danimarka kanpoan utzita. 

Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko azaldu duen asmoa ikusita,  herrialde horretako Gobernuko ordezkariek Marco Rubio Estatu idazkari estatubatuarrarekin biltzea eskatu ondotik etorri da independentisten eskaria. 

 Juno Berthelsen Naleraq alderdiko kidearen arabera,  "oso garrantzitsua da" Groenlandia "bakarrik" joatea bilera horretara. "Groenlandiak AEBkin kontaktu zuzena izan dezan lan egingo dugu", idatzi du sare sozialetan. 

Groenlandiaren benetako interesak defendatzeko, hartu eman zuzena beharezkoa dela uste du Berthelsenek, "Danimarkaren galbahea pasa gabe". 

Azken egunotan gertakarien aurrean, "geldirik" egotea ere leporatu dio Groenlandiako Gobernuari. "Badirudi, ez direla egoera kudeatzeko gai, ezta AEBko Gobernua elkarrizketa eskatzen ari denean ere", erantsi du.

Groenlandiaren independentzia aldarrikatzen du Naleraq alderdiak. Iazko hauteskundetan botoen % 25 eskuratuta, 31tik zortzi diputatu ditu Parlamentuan. Besteak beste, Whasingtonekin elkarrizketa abiaraztea defendatzen du; elkartze librearen formula erabilita, akordio baterako prest legoke.

"Independentzia eta autodeterminazio erabatekoa nahi dugu. Horrek eskatzen du arlo politikoan prest egotea, baina baita praktikoan ere, eta gu geu gai izatea Groenlandiaren etorkizuneko nazioarteko harremanak ezartzeko, nazio subirano gisa", azaldu du Naleraqeko ordezkariak. 

Duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik, Trumpek ez du ezkutatu Groenlandia bereganatzeko bere helburua, segurtasun nazionalaren izenean.  

Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia?

Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko duen interesaren atzean dauden arrazoiak azaldu ditu bideo honetan Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak.

mikel reparaz groenlandia eusk
18:00 - 20:00
Eguneko Titularrak Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Danimarka Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X