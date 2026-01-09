Estados Unidos-Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EE. UU. anuncia la incautación en el Caribe del petrolero 'Olina', bajo sospecha de llevar crudo venezolano

Se trata del tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana, y el quinto desde el principio de los apresamientos. La misión de este viernes ha concluido "sin incidentes".
(Foto de ARCHIVO) October 1, 2025, Mediterranean Sea, International Waters: The U.S. Navy Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford leads a formation of ships from the Royal Moroccan Navy during a transit of the Strait of Gibraltar, October 1, 2025 on the Mediterranean Sea. U.S President Trump ordered the Ford Carrier Group to the Caribbean on October 24th in a show of force against Venezuela. Europa Press/Contacto/Mcs Alyssa Joy/U.S. Navy 01/10/2025
El portaaviones estadounidense 'Gerald R. Ford'. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: 'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Guardacostas de Estados Unidos se han hecho este viernes con el control del petrolero 'Olina' en aguas del Caribe, con un presunto cargamento de "crudo embargado" de Venezuela, según han informado la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el Mando Sur del Ejército de EE. UU.

Como en otras ocasiones, la incautación ha sido efectuada por la Fuerza de Intervención Conjunta, en una misión que ha concluido "sin incidentes".

"La operación se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria, poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", subraya la nota.

El 'Olina' es el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana, y el quinto desde el principio de los apresamientos. Dos petroleros fueron interceptados el miércoles: uno en el Atlántico Norte y otro en el mar Caribe.

Estados Unidos impuso sanciones al 'Olina' en enero del año pasado, cuando fue bautizado como 'Minerva M' y pasó a formar parte de la llamada "flota en la sombra" de barcos que navegan fuera de las normas internacionales. 

EE. UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe
Venezuela Latinoamérica Petróleo Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”

La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los  groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total". 
Cargar más
Publicidad
X