'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean

Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.

(Foto de ARCHIVO) October 1, 2025, Mediterranean Sea, International Waters: The U.S. Navy Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford leads a formation of ships from the Royal Moroccan Navy during a transit of the Strait of Gibraltar, October 1, 2025 on the Mediterranean Sea. U.S President Trump ordered the Ford Carrier Group to the Caribbean on October 24th in a show of force against Venezuela. Europa Press/Contacto/Mcs Alyssa Joy/U.S. Navy 01/10/2025

'Gerald R. Ford' hegazkin-ontzi estatubatuarra. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

AEBko kostazainek 'Olina' petrolio-ontziaren kontrola hartu dute ostiral honetan Karibeko uretan, Venezuelako "petrolio gordinaren"ustezko kargamentu batekin, Kristi Noem Barne Segurtasuneko idazkariak eta AEBko Armadako Hegoaldeko Aginteak jakitera eman dutenez.

Aurrekoetan bezala, 'Gerald R. Ford' hegazkin-ontzi estatubatuarra baliatu dute misio hau gauzatzeko, eta "gorabeherarik gabe" amaitu da.

"Operazioak tinko eusten dio gure aberria defendatzeko misioari, legez kanpoko jarduerari amaiera emanez eta mendebaldeko hemisferioan segurtasuna berrezarriz", azpimarratu dute AEBko kostazainek ohar batean.

Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Bi petrolio-ontzi atzeman zituzten asteazkenean: bat Ipar Atlantikoan eta bestea Karibe itsasoan.

AEBk zigorrak ezarri zizkion 'Olina' ontziari iazko urtarrilean, 'Minerva M' izena jarri ziotenean, eta nazioarteko arauetatik kanpo nabigatzen duten itsasontzien "itzaleko ontzidia" deiturikoaren parte izatera igaro zenean.

