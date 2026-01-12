ATAQUE DE EE.UU. EN VENEZUELA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela

Así lo ha dado a conocer la ONG Foro Penal. Entre ellos estarían las dos personas italianas que ha confirmado horas antes el Gobierno de ese país.
caracas venezuela protesta maduro
Bandera venezolana. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 24 preso politiko askatu dituzte gaur goizaldean Venezuelan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ONG Foro Penal ha informado este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", ha afirmado la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

18 presos ya han sido liberados en Venezuela
Venezuela Internacional

Te puede interesar

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las protestas siguen en Irán, mientras Trump ofrece "ayuda" para su "libertad"

Después de ONGs informaran de que ya son más de 50 los muertos en las protestas antigubernamentales y tras un apagón de los servicios de Internet y telefonía entre los ciudadanos del país, miles de personas siguen saliendo a las calles para participar en las protestas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!".
Cargar más
Publicidad
X