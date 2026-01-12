AEB-REN ERASOA VENEZUELAN

Gutxienez 24 preso politiko askatu dituzte gaur goizaldean Venezuelan

Hala jakinarazi du Foro Penal gobernuz kanpoko erakundeak, eta horien artean daude bi italiar, ordu batzuk lehenago herrialde horretako Gobernuak baieztatu dituenak.

caracas venezuela protesta maduro
Venezuelako bandera. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Foro Penal gobernuz kanpoko erakundeak astelehen honetan jakitera eman duenez, gutxienez 24 preso politiko askatu dituzte gaur goizaldean Venezuelako La Crisalida eta El Rodeo 1 kartzeletatik.

"Gaur goizaldean askatu dituzten beste venezuelar eta atzerritar batzuen kasuak egiaztatzen ari gara", adierazi du gobernuz kanpoko erakundeak X sare sozialean. Bertan, kartzelatik atera dituzten 24 pertsonen nortasunen zerrenda argitaratu dute.

18 preso askatu dituzte jada Venezuelan
Venezuela Munduko albisteak

