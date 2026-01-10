VENEZUELA
18 preso askatu dituzte jada Venezuelan

Foro Penal taldearen arabera, oraindik ere 811 preso politiko leudeke herrialdean, tartean 80 atzerritar.
AME3924. ZAMORA (VENEZUELA), 10/01/2026.- Una familiar de presos políticos reacciona frente al centro penitenciario Rodeo I este sábado, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). Organizaciones no gubernamentales y de oposición informaron de la excarcelación de otros tres presos políticos, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades, aunque, de momento, las ONG registran una cifra inferior a 20. EFE/ Ronald Peña R
Emakume bat Zamoran (Venezuela), senide baten askapena ospatzen. Argazkia: EFE
Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Jada 18 dira azken egunotan Venezuelan askatu dituzten presoak. Tartean dira Jose Maria Basoa Valdovinos eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak.

Denbora daramate Venezuelako oposizioak eta giza eskubideen aldeko taldeek preso politikoen askatzea eskatzen eta eskaera horiek areagotu egin dira Donald Trumpek Maduro atxilotu eta AEBetara eraman ondotik.

Foro Penal taldeak uste du 811 preso politiko daudela herrialdean. Horien artean 80 atzerritar leudeke, bi Estatu Batuetakoak.

Ostegunean, Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidente eta chavismoaren negoziatzaileen buruak iragarri zuen preso "kopuru nabarmen bat" askatuko dutela, herrialdean "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Preso horiek bertakoak zein atzerritarrak izango zirela ere iragarri zuen baina gaur arte ez da kopuru zehatza jakin. 

Urtarrilaren 2an Foro Penalak jakinarazi zuen "44 preso politiko askatu zituztela" (42 gizon eta 2 emakume), eta abenduaren 29an beste 61 askatzeren berri ere eman zuen.

Venezuela Latinoamerika Nicolás Maduro Eguneko Titularrak Donald Trump Munduko albisteak

