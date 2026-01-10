18 presos ya han sido liberados en Venezuela

Ya son 18 los presos liberados en Venezuela en los últimos días, entre ellos los bilbaínos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.

La oposición venezolana y los grupos de derechos humanos llevan tiempo pidiendo la liberación de los presos políticos y estas peticiones se han incrementado después de que Donald Trump detuviera a Maduro y lo trasladara a Estados Unidos .

El Foro Penal estima que hay 811 presos políticos en el país, entre ellos 80 extranjeros, dos de Estados Unidos.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país. Rodríguez no precisió la cantidad de personas que serán liberadas.

El 2 de enero el Foro Penal informó de la "liberación de 44 presos políticos" (42 hombres y 2 mujeres) y el 29 de diciembre también informó de otras 61 liberaciones.