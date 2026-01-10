VENEZUELA
18 presos ya han sido liberados en Venezuela

Según el grupo Foro Penal, todavía habría 811 presos políticos en el país, entre ellos 80 extranjeros. Se desconoce si el Gobierno seguirá liberando a más reos.

AME3924. ZAMORA (VENEZUELA), 10/01/2026.- Una familiar de presos políticos reacciona frente al centro penitenciario Rodeo I este sábado, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). Organizaciones no gubernamentales y de oposición informaron de la excarcelación de otros tres presos políticos, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades, aunque, de momento, las ONG registran una cifra inferior a 20. EFE/ Ronald Peña R
Una mujer celebra la liberación de un familiar en Zamora, Venezuela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 18 preso askatu dituzte jada Venezuelan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Ya son 18 los presos liberados en Venezuela en los últimos días, entre ellos los bilbaínos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.

La oposición venezolana y los grupos de derechos humanos llevan tiempo pidiendo la liberación de los presos políticos y estas peticiones se han incrementado después de que Donald Trump detuviera a Maduro y lo trasladara a Estados Unidos .

El Foro Penal estima que hay 811 presos políticos en el país, entre ellos 80 extranjeros, dos de Estados Unidos.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país. Rodríguez no precisió la cantidad de personas que serán liberadas.

El 2 de enero el Foro Penal informó de la "liberación de 44 presos políticos" (42 hombres y 2 mujeres) y el 29 de diciembre también informó de otras 61 liberaciones.

