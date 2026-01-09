Los vascos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 y liberados el pasado jueves, se encuentran de regreso a Bilbao, tras llegar este mediodía al aeropuerto de Barajas, en Madrid.

En total, son cinco los presos de nacionalidad española liberados por Venezuela, entre los que se encuentran los dos bilbaínos.

El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, ha asegurado este viernes en Radio Euskadi, que Basoa y Martinez "se encuentran relativamente bien".



Ambos fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024 y ayer fueron liberados junto a "un número importante de personas" como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica", según apuntó el presidente del Parlamento venezolano.



Caballero ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".

