Venezuelan preso egon diren bi euskal herritarrak Bilborako bidean dira, Madrilera iritsi ondoren

Aurreikusita dago Bizkaiko hiriburura 18:00ak aldera iristea. Autoz egiten ari dira Madril eta Bilbo arteko bidaia.

EITB

Azken eguneratzea

2024ko irailean Venezuelan atxilotu eta atzo aske utzi zituzten bi euskal herritarrak Bilborako bidean dira, gaur goizean Madrilgo Barajas aireportura iritsi ondoren. 

Horiekin batera heldu dira espainiar herritartasuna duten hiru lagun.

Ander Caballero Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak ostiral honetan Radio Euskadin adierazi duenez, Basoa eta Martinez "nahiko ondo daude".

Esan bezala, 2024an hartu zituzten biak atxilo, "ekintza terroristak egitea" egotzita, eta atzo utzi zituzten aske, "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko aldebakarreko keinu gisa", Venezuelako Parlamentuko presidenteak adierazi zuenez.

Caballerok salatu du atxilotuta egon diren 15 hilabeteetan ez dituztela  bi bilbotarren eskubideak errespetatu, eta egoera "benetan larria" pairatu dutela.

