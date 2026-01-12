IRÁN - EE.UU.

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026. The Iranian foreign minister is on an official visit to Beirut to hold talks with top Lebanese officials. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Abbas Araqchi. EFE.
Euskaraz irakurri: Abbas Araqchi Irango ministroaren esanetan, Iranek "ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago", eta AEBrekin "bidezko" negoziazioak egitearen alde dago
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y ha apostado por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes, en medio del reciente repunte de las tensiones y ante las amenazas de intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha señalado Araqchi. "También estamos preparados para unas negociaciones, pero unas que sean justas, con los mismos derechos y respeto mutuo", ha afirmado ante embajadores extranjeros, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

El portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

Poco antes, Araqchi había denunciado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. "Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", apuntó, al tiempo que indicó que "el objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos".

Por otra parte, el ministro destacó que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", después de que una organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, cifrara en más de 500 los muertos durante las protestas.

Irán Internacional Estados Unidos Donald Trump

Te puede interesar

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Cargar más
Publicidad
X