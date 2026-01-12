IRAN - AEB

Abbas Araqchi Irango ministroaren esanetan, Iranek "ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago", eta AEBrekin "bidezko" negoziazioak egitearen alde dago

Esmaeil Baqaei Atzerri Ministerioko bozeramaileak astelehen honetan bertan adierazi duenez, AEBrekin komunikatzeko kanala "irekita dago". "Beharrezkoa denean, mezuak trukatzen dira", azpimarratu du, eta gaineratu duenez Iranek "beti diplomazia eta negoziazio printzipioari eutsi" dio.

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026.
Abbas Araqchi. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abbas Araqchi Irango Atzerri ministroak astelehen honetan ziurtatu duenez, Teheranek "ez du gerrarik nahi, baina, erabat prest dago gerrarako". AEBk eta biek dituzten desadostasunei "bidezko elkarrizketen" bidez heltzearen alde egin du, herrialdean tentsioak areagotzen ari diren bitartean eta Donald Trumpen mehatxuen itzala gainean duela. 

"Iranek ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago gerra baterako", esan du Araqchik. "Prest gaude, halaber, negoziazioetarako ere, baldin eta bidezkoak badira, eskubide berberekin eta elkarrekiko errespetuz", baieztatu du atzerriko zenbait enbaxadoreren aurrean, IRIB irango telebista-kateak jaso duenez. 

Esmaeil Baqaei Atzerri Ministerioko bozeramaileak, bere aldetik, baieztatu du AEBrekin komunikatzeko bideak "zabalik" daudela. "Beharrezko denean mezuak elkartrukatzen dira", azpimarratu du eta zehaztu du Iranek "beti diplomazia eta negoziazio printzipioari eutsi" diola gaineratu.

Aurrez, Araqchik salatua zuen manifestazioa indarkeriaz betetzen ari zirela AEBri esku hartzeko "aitzakia" emateko. "Erabat argi zegoen asmoa zela manifestariak euren bidetik atera eta kaos soziala sortzea", azaldu zuen, eta zehaztu "helburua hildakoen kopuruak gora egitea zela, Trumpek esana baitzuen esku hartuko zuela hildakoen zifrak gora eginez gero". 

Bestalde, ministroak nabarmendu du herrialdeak hirugarren fase bat duela orain, urtarrilaren 10ean hasi zena, eta, horren ondorioz, "egoera kontrolpean" dagoela, HRANA gobernuz kanpoko erakunde batek, 2005ean sortua eta AEBn egoitza duena, 500 hildako baino gehiago zenbatu ondoren.

