Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino

El anuncio se produce después de que Trump anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.
Gaza tiendas de campaña
Campo de refugiados en Gaza. Foto: EuropaPress
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado que ha emitido directivas a todas las instituciones gubernamentales de la Franja de Gaza para que, en el momento oportuno, se lleve a cabo el traspaso de poder a un organismo tecnocrático palestino independiente supervisado por la futura junta de paz para el enclave.

"Hay instrucciones para facilitar el proceso de traspaso a fin de garantizar el éxito del trabajo de este organismo en consonancia con los intereses palestinos", ha subrayado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem.

El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.

La junta, presidida por 15 líderes mundiales, supervisará un gobierno tecnocrático palestino que está aún por formar, así como el proceso de reconstrucción del enclave palestino en consonancia con el plan de 20 puntos formulado por Trump.

Cuatro muertos por el frío en Gaza

Las autoridades de Gaza han elevado este mismo lunes a cuatro los muertos a causa del "frío extremo" y han alertado de las "consecuencias catastróficas" del impacto previsto de las próximas tormentas en el territorio.

Las autoridades gazatíes han cifrado en 71 412 los muertos y en 171 314 los heridos en el enclave, sumido en una enorme crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Franja de Gaza Palestina Israel Hamás Internacional

