Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país
Miles de personas se haN movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU
Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".
Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán
El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir.
Las movilizaciones en apoyo de las protestas de Irán se han extendido por Europa
En París miles de personas han salido a la calle, al igual que en Lisboa o Londres. En la capital del Reino Unido se han concentrado frente a la embajada iraní . Por otra parte, Francia, Alemania y Reino Unido han condenado las muertes que se han producido durante las protestas en Irán.
Primeras imágenes de muertos en las protestas iraníes
Tras tres días de interrupción de las comunicaciones, esta tarde se han difundido las primeras imágenes de los fallecidos en las protestas iraníes. En las imágenes, se ven decenas y decenas de cadáveres tirados en el suelo, en las calles. Algunas ONGs cifran en más de 500 los muertos y más de 10 000 los detenidos.
Las protestas en Irán dejan más de 586 muertos y 10 600 detenidos
El país lleva más de 72 horas de corte de internet y telefonía. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha acusado a EE.UU. e Israel de llevar "terroristas entrenados al país"; Donald Trump, por su parte, estaría considerando nuevas acciones militares contra la república islámica, según diversos medios.
