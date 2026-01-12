PROTESTAS EN IRÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país

iran manifestazioa manifestacion
18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas se haN movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.


Titulares de Hoy Irán Estados Unidos Manifestaciones Internacional

Te puede interesar

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026. The Iranian foreign minister is on an official visit to Beirut to hold talks with top Lebanese officials. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. 

Cargar más
Publicidad
X