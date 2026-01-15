EE. UU.-Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fuerzas de EE. UU. incautan otro petrolero en el Caribe

Fuerzas de EE.UU. incautan otro petrolero en el Caribe
18:00 - 20:00
El barco incautado. Foto: EFE/ @sec_noem
Euskaraz irakurri: AEBko indarrek beste petrolio-ontzi bat konfiskatu dute Kariben

Última actualización

La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado este jueves al petrolero "Veronica" en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano.  Este sería el sexto operativo desde que la Administración Trump iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe.

Venezuela Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro Internacional

Te puede interesar

Zena Cardman astronauta NASA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.
Cargar más
Publicidad
X