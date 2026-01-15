AEB-Venezuela

AEBko indarrek beste petrolio-ontzi bat konfiskatu dute Kariben

18:00 - 20:00
Konfiskatutako ontzia. Argazkia: EFE/@sec_noem

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako kostazainek "Veronica" petrolio-ontzia konfiskatu dute ostegun honetan Karibeko uretan, Washingtonek Venezuelako petrolio gordinari ezarritako blokeoa urratzea egotzita. Seigarren operatiboa izango litzateke, Trumpen Administrazioak Kariben konfiskazioak eta igortutako ontziak blokeatzen hasi zenetik.

