María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha asegurado este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y se limita a "cumplir sus órdenes".

La Administración estadounidense ha excluido de momento a Machado del proceso de transición, al considerar que no tiene suficientes apoyos para asumir el poder en Venezuela, y ha optado por trabajar con el Gobierno de Rodríguez, que, según Trump, está bajo su tutela.

La política venezolana se reunió el jueves con Trump por primera vez en la Casa Blanca y le regaló la medalla del Premio Nobel como un gesto de "gratitud" por la captura de Maduro y para acercar posturas con el mandatario.

Machado se mostró convencida en la rueda de prensa de que habrá "una transición ordenada" en su país, aunque no quiso adelantarse a "poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad".

Afirmó que está trabajando "duro" para poder regresar a Venezuela junto con Edmundo González Urrutia, el candidato que según la oposición y parte de la comunidad internacional ganó las elecciones de 2024.

En este contexto, la líder opositora ha subrayado que la presidenta encargada de Venezuela "le tiene terror al presidente Trump".

Trump dice haber quedado "muy impresionado" de Machado

Trump, por su parte, planea seguir en contacto con Machado, y asegura que es una mujer a la "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

"Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer", ha declarado Trump a la prensa.

"Me dijo (citando a la líder opositora): 'Usted ha puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que usted'. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar" agregó Trump.