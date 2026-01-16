María Corina Machado entrega a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"
Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".
Lecornu renuncia a consensuar los presupuestos y va a negociar su aprobación por decreto
Lecornu y su gabinete van a poner encima de la mesa una propuesta de presupuestos sobre la que van a negociar con los partidos no ya para conseguir que voten a favor, sino simplemente para que cuando se adopten por decreto no voten en favor de la moción de censura que seguirá.
Trump asegura que es "un gran honor" conocer a Machado tras una reunión de perfil bajo
Tras el encuentro, que se ha celebrado a puerta cerrada en la Casa Blanca, Trump ha afirmado en redes sociales que Machado le ha entregado su medalla del premio Nobel de la Paz. Por su parte, Machado ha afirmado que el presidente estadounidense "está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos".
Varios países europeos abren la puerta a desplegar tropas en Groenlandia “para mantener la seguridad en el Ártico”
Europa reacciona ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre esta isla del Ártico.
Fuerzas de EE. UU. incautan otro petrolero en el Caribe
La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado este jueves al petrolero "Veronica" en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano. Este sería el sexto operativo desde que la Administración Trump iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe.
La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas
El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.
Dos muertos y un herido tras el desplome de una grúa que construía un puente elevado en Tailandia
Dos personas fallecieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una carretera a las afueras de Bangkok, un día después de un incidente similar que afectó a un tren de pasajeros, con al menos 32 muertos en el noreste del país.
Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado.
La Policía migratoria dispara a una persona en Mineápolis una semana después de matar a Renne Good
Según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha disparado porque la persona, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.
Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre en un clima de máxima tensión con Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a sus asesores que cualquier acción militar contra Irán debería ser “rápida y decisiva”, según NBC News, en un contexto de creciente presión y alertas de seguridad en la región.