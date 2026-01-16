Reunión en la Casa Blanca
María Corina Machado entrega a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"

AME5697. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU). Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Euskaraz irakurri: Maria Corina Machadok Nobel sariaren domina eman dio Trumpi

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".

