Maria Corina Machadok Nobel sariaren domina eman dio Trumpi

AME5697. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU). Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Machadok urrezko marko bat erabili zuen presidenteari oparitu zion Nobel saria jartzeko, eta goiko aldean honako hau idatzi zuen: "esker onez, bakea sustatzeko izan zuen lidergo apartagatik". Errepublikanoak Machado "emakume zoragarria" zela esan zuen Truth Social plataforman, eta Nobel sariaren oparia eskertu zuen, "elkarrekiko errespetuaren erakusle" izateagatik.

Donald Trump Nobel Sariak Venezuela Munduko albisteak

