Netanyahu dice que EE. UU. no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este sábado en un comunicado que el anuncio (de la Administración estadounidense) de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel.
"El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario.
A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.
El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE. UU.
Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, la Junta sumará más miembros en los próximos días.
