Netanyahuk dio AEBk ez zuela Israelekin koordinatu Gazarako Batzorde Exekutiboaren iragarpena

Ohar batean, tonu kritikoan hitz egin du AEBko Administrazioari buruz. Dena den, ez du sakondu Israelgo Gobernuak AEBeko presidenteak iragarritako zerrendarekin dituen desadostasunen inguruan.

JERUSALÉN (ISRAEL), 13/10/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes en el Parlamento israelí (Knéset) en Jerusalén. Trump emprendió este lunes una visita relámpago a Israel para reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset) antes de poner rumbo a Egipto, donde tendrá lugar la Cumbre de la Paz. EFE/ Oficina del primer ministro israelí / ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa
Agentziak | EITB

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren bulegoak larunbat honetan jakinarazi du AEBk ez zuela Israelekin koordinatu Gazarako Batzorde Exekutiboaren osaketari buruz egindako iragarpena.

"Gazako Batzorde Exekutiboaren osaketaren iragarpena, Bake Konferentziaren menpe dagoena, ez zen Israelekin koordinatu, eta AEBren politikaren kontra doa", jasotzen du oharrak.

Horren ondorioz, Netanyahuk Atzerri ministro Gideon Saarari agindu zion hitz egin zezala AEBko Estatu idazkari Marco Rubiorekin, gaiari heltzeko.

Oharrean, tonu kritikoan hitz egin du Israelek AEBko Administrazioari buruz. Dena den, ez du sakondu Netanyahuren Gobernuak AEBeko presidenteak iragarritako zerrendarekin dituen desadostasunen inguruan.

Etxe Zuriak gaur bertan zabaldutako informazioaren arabera, batzorde horrek kide gehiago izango ditu aurki.



