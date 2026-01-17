Una jueza de Minnesota limita las actuaciones de los agentes del ICE
La jueza federal del estado de Minnesota Katherine Menéndez ha emitido este viernes una orden para limitar las actuaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en este estado, y ha prohibido la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que participen de manera pacífica en las protestas desatadas en Minnesota tras la muerte de una mujer tiroteada por un miembro del ICE.
"Se prohíbe a los agentes federales (...): Tomar represalias contra personas que participen en protestas pacíficas y sin obstrucción, incluyendo la observación de las actividades de la Operación Metro Surge", reza el auto de la magistrada.
Igualmente, la jueza ha decretado que los efectivos del ICE no pueden parar vehículos con el objetivo de arrestar a sus conductores o pasajeros cuando "no exista una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con los agentes federales".
La orden perdurará el tiempo que se mantenga activa la operación 'Metro Surge', lanzada el pasado mes en el estado de Minnesota en el marco de las políticas antiinmigratorias de la Aministración Trump y que tras la muerte Renee Good, asesinada a tiros por el agente Jonathan Ross, ha provocado el rechazo social de miles de personas que han salido a las calles a protestar contra las actuaciones policiales.
La Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis ha informado este viernes de que dos niños, incluido un bebé de seis meses, fueron hospitalizados después de que agentes federales lanzaran gases lacrimógenos durante las protestas del pasado miércoles.
"Algunos declarantes (...) han descrito la conducta perturbadora de los agentes durante y después de estas detenciones, incluyendo: amenazar con arrestarlos y detenerlos a pesar de saber que eran ciudadanos (estadounidenses); amenazar con romper las ventanas del conductor; esperar a los testigos fuera de sus domicilios; seguirlos hasta sus domicilios o a una dirección donde estén registrados sus vehículos; y decirles a los testigos que saben dónde viven", ha indicado la jueza.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones del ICE son "alborotadores" que están "bien pagados" y ha defendido públicamente la actuación de los agentes.
