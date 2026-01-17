AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Minnesotako epaile batek ICEko agenteen jarduna mugatu du

ICEko agente batek tiroz emakume bat hil ondoren sortutako protestetan modu baketsuan parte hartzen duten manifestariak atxilotzea eta gas negar-eragilea erabiltzea debekatu die, besteak beste.

Minneapolis (United States), 13/01/2026.- A woman screams as federal immigration enforcement agents shove her into their vehicle in Minneapolis, Minnesota, USA, 13 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

ICEko agenteak, Minnesotan atxiloketak egiten. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Katherine Menendez Minnesotako epaile federalak Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko (ICE) agenteen jarduna mugatzeko agindua eman du ostiral honetan, eta ICEko agente batek tiroz emakume bat hil ostean izaten ari diren protestetan modu baketsuan parte hartzen ari diren manifestarien aurka gas negar-eragilea erabiltzea eta atxiloketak egitea debekatu die.

"Debekatu egiten zaie agente federalei (...): Protesta baketsuetan eta oztoporik egin gabe parte hartzen duten pertsonen aurkako errepresaliak hartzea, Metro Surge operazioaren jarduerak behatzea barne", dio magistratuaren autoak.

Era berean, epailearen aginduz, ICEko agenteek ezingo dute ibilgailurik gelditu gidariak edo bidaiariak atxilotzeko, "agente federalak oztopatzen ari direla pentsatzeko arrazoizko susmorik ez badago".

Agindua indarrean izango da 'Metro Surge' operazioa martxan dagoen bitartean. Joan den hilabetean abiatu zuten operazioa Minnesotan, Trumpen immigrazioaren aurkako politiken baitan, eta Jonathan Ross agenteak Renee Good hil ostean milaka pertsona kalera atera dira Poliziaren ekintzen aurka protesta egitera.

Minneapolisko Segurtasun Komunitarioko Bulegoak ostiral honetan zabaldu duenez , 2 haur (6 hilabeteko haurtxo bat barne) ospitaleratu zituzten asteazkeneko protestetan, agente federalek gas negar-eragileak jaurti ostean.

"Lekuko batzuen esanetan, agenteek atxiloketaik egiteko orduan eta ondoren erakutsitako jokabideak erasokorrak izan ziren, besteak beste hauek: (AEBko) herritarrak zirela jakin arren, atxilotu egingo zituztela mehatxatzea; gidariaren leihoak hausteko mehatxua egitea; lekukoei etxe kanpoan itxarotea; etxeraino edo ibilgailuak erregistratuta dauden norabidera jarraitzea; eta lekukoei non bizi diren badakitela esatea", adierazi du epaileak.

Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, Minnesotan ICEren operazioen aurka protesta egiteko kalera atera diren manifestariak "ondo ordaindutako iskanbila sortzaileak" dira, eta agenteen jarrera publikoki defendatu du.

Polizia migratzaileak pertsona bat tirokatu du Mineapolisen Renne Good hil eta astebetera
ICEko agente batek emakume bat hil du Mineapoliseko migrazioaren aurkako operazio batean
Ameriketako Estatu Batuak Migrazioa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X