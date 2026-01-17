Minnesotako epaile batek ICEko agenteen jarduna mugatu du
ICEko agente batek tiroz emakume bat hil ondoren sortutako protestetan modu baketsuan parte hartzen duten manifestariak atxilotzea eta gas negar-eragilea erabiltzea debekatu die, besteak beste.
Katherine Menendez Minnesotako epaile federalak Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko (ICE) agenteen jarduna mugatzeko agindua eman du ostiral honetan, eta ICEko agente batek tiroz emakume bat hil ostean izaten ari diren protestetan modu baketsuan parte hartzen ari diren manifestarien aurka gas negar-eragilea erabiltzea eta atxiloketak egitea debekatu die.
"Debekatu egiten zaie agente federalei (...): Protesta baketsuetan eta oztoporik egin gabe parte hartzen duten pertsonen aurkako errepresaliak hartzea, Metro Surge operazioaren jarduerak behatzea barne", dio magistratuaren autoak.
Era berean, epailearen aginduz, ICEko agenteek ezingo dute ibilgailurik gelditu gidariak edo bidaiariak atxilotzeko, "agente federalak oztopatzen ari direla pentsatzeko arrazoizko susmorik ez badago".
Agindua indarrean izango da 'Metro Surge' operazioa martxan dagoen bitartean. Joan den hilabetean abiatu zuten operazioa Minnesotan, Trumpen immigrazioaren aurkako politiken baitan, eta Jonathan Ross agenteak Renee Good hil ostean milaka pertsona kalera atera dira Poliziaren ekintzen aurka protesta egitera.
Minneapolisko Segurtasun Komunitarioko Bulegoak ostiral honetan zabaldu duenez , 2 haur (6 hilabeteko haurtxo bat barne) ospitaleratu zituzten asteazkeneko protestetan, agente federalek gas negar-eragileak jaurti ostean.
"Lekuko batzuen esanetan, agenteek atxiloketaik egiteko orduan eta ondoren erakutsitako jokabideak erasokorrak izan ziren, besteak beste hauek: (AEBko) herritarrak zirela jakin arren, atxilotu egingo zituztela mehatxatzea; gidariaren leihoak hausteko mehatxua egitea; lekukoei etxe kanpoan itxarotea; etxeraino edo ibilgailuak erregistratuta dauden norabidera jarraitzea; eta lekukoei non bizi diren badakitela esatea", adierazi du epaileak.
Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, Minnesotan ICEren operazioen aurka protesta egiteko kalera atera diren manifestariak "ondo ordaindutako iskanbila sortzaileak" dira, eta agenteen jarrera publikoki defendatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Danimarkarrak kalera atera dira Trumpen asmoen kontra protesta egiteko
Milaka pertsona bildu dira eguerdian Kopenhageko udaletxearen aurrean, eta protestak izan dira Aarhusen, Aalborgen, Odensen eta Koldingen. Arratsalderako, manifestazioa deitu dute Groenlandiako hiriburuan, Nuuken.
Portugalek presidente berria aukeratuko du, ultraeskuindar bat eta ministro ohi sozialista bat faborito direla
Lehenengoa, Andre Ventura, irabazle jotzen dute inkestek, nahiz eta balizko bigarren itzulian porrota iragartzen dioten.
Trumpek Tony Blair, Marco Rubio eta Jared Kushner jarri ditu Gaza berreraikitzeko Batzorde Exekutiboaren baitan
Donald Trump bera izango da batzorde horren buru. Etxe Zuriak asteon jakinarazi du Gazarako bake planaren bigarren fasea abian dela. Fase honetan, teknokraten gobernu bat osatzea eta Hamas desarmatzea du helburu AEBko Gobernuak.
Irango aire-espazioa ekiditeko gomendioa egin die AESAk Europako airelineei
Agentziak ohartarazi du Irango aireko defentsak alarma egoeran daudela, eta horrek handitu egiten duela aireontzi zibil bat mehatxu gisa oker identifikatzeko arriskua.
Delcy Rodriguez Trumpen "aginduetara" dagoela esan du Maria Corina Machadok
Trumpek, bestalde, Machadorekin kontaktuan jarraitzeko asmoa du, eta "errespetu handia" dion emakumea dela esan du, ostegunean Etxe Zurian izandako bileraren ostean.
Israelgo Armadaren tanke batek UNIFILen konboi militar bati tiro egin dio berriro Libanoko hego-ekialdean
Kalibre txikiko 30 bat bala jaurti dituzte Nazio Batuen Libanorako Indar Behin-behinekoak (UNIFIL) Libano hegoaldean duen konboi militar baten aurka, 2024an hitzartutako su-etenari muzin eginda.
Groenlandiako planak onartzen ez dituzten herrialdeei muga-zergak igotzeko aukera iradoki du Trumpek
Errepublikanoak muga-zergak baliatu ditu bere bazkide komertzialen aurkako tresna politiko gisa, eta Brasilgo eta Indiako inportazioen gaineko tasak % 50eraino igo ditu 2025eko urtarrilean Etxe Zurira itzuli zenetik.
Delcy Rodriguez eta CIAko zuzendaria Caracasen bildu ziren ostegunean
Jarrerak hurbiltzeko asmoz, lankidetza ekonomikorako aukerak aztertu zituzten Venezuelako jarduneko presidenteak eta CIAko zuzendariak. Bitartean, Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko burua eta Donald Trump AEBko presidentea Etxe Zurian bildu ziren.
Elurrak etxebizitzak estali ditu Errusiako Kamtxatka eskualdean
Gutxienez bi pertsona hil dira Kamtxatkako Petropavlovsk hirian, teilatuetan pilatutako elurra erori eta azpian harrapatuta. Elurteek larrialdi egoera ezartzera eta presoen kamioiak garraio publikorako erabiltzera behartu dituzte tokiko agintariak.